انتهت في الدوري - فاركو (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة
الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 17:09
كتب : FilGoal
يستضيف فاركو فريق سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.
ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الخامس برصيد 8 نقاط بينما فاركو في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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نهاية المباراة
ق70 جوووول أحمد شريف يفتتح التسجيل لفاركو بتسديدة خدعت عامر عامر
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق35 رامي صبري يهدر ركلة جزاء على طريقة بانينكا
ق30 ركلة جزاء لنادي فاركو بعد اللجوء لتقنية الفيديو
ق24 محمد صبحي يتألق لتسديدة باسم مرسي
ق6 خروج عبد الله بكري للإصابة ونزول أحمد عوض بدلا منه في تبديل اضطراري لفاركو
انطلاق المباراة
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