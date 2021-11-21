استراحة في الدوري - فاركو (0)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 17:09

كتب : FilGoal

لاعبو فاركو يحتفلون بهدف عبد الله بكري في مصر للمقاصة

يستضيف فاركو فريق سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الخامس برصيد 8 نقاط بينما فاركو في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية الشوط الأول

ق35 رامي صبري يهدر ركلة جزاء على طريقة بانينكا

ق30 ركلة جزاء لنادي فاركو بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق24 محمد صبحي يتألق لتسديدة باسم مرسي

ق6 خروج عبد الله بكري للإصابة ونزول أحمد عوض بدلا منه في تبديل اضطراري لفاركو

انطلاق المباراة

الدوري المصري فاركو سيراميكا كليوباترا
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