مباشر في إسبانيا - غرناطة (1) - (2) ريال مدريد.. جووول تقليص الفارق

يستضيف غرناطة فريق ريال مدريد ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 27 نقطة وفي حال فوزه يعود للصدارة، بينما غرناطة في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

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ق43 إتقاذ رائع من حارس غرناطة لتسديدة بنزيما

ق39 كورتوا ينقذ التعادل بنيران صديقة من كاسميرو

ق34 جووول أول لغرناطة بتسديدة من لويس سواريز تغير اتجاهها من ناتشو

ق30 إنقاذ رائع من ألبيرتو سورو مدافع غرناطة من على خط المرمى

ق24 جووول ثاني لريال مدريد ناتشو الذي تلقى تمريرة من كروس داخل منطقة الجزاء ليسدد مباشرة في المرمى.

ق18 جوووول أول لريال مدريد أسينسيو يستغل انفراد بالمرمى ويسجل في الشباك

ق11 تسديدة سهلة من فينيسيوس جونيور في يد الحارس

بداية المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل