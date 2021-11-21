مباشر في إسبانيا - غرناطة (1) - (3) ريال مدريد.. جووول رائع

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 17:01

كتب : FilGoal

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بهدف كريم بنزيمة في شاختار

يستضيف غرناطة فريق ريال مدريد ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 27 نقطة وفي حال فوزه يعود للصدارة، بينما غرناطة في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق55 جووول ثالث لريال مدريد فينيسوس بعد عمل جماعي رائع

ق54 بنزيما يهدر انفرادا تاما بالمرمى

ق47 تسديدة من كارفاخال خارج المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43 إتقاذ رائع من حارس غرناطة لتسديدة بنزيما

ق39 كورتوا ينقذ التعادل بنيران صديقة من كاسميرو

ق34 جووول أول لغرناطة بتسديدة من لويس سواريز تغير اتجاهها من ناتشو

ق30 إنقاذ رائع من ألبيرتو سورو مدافع غرناطة من على خط المرمى

ق24 جووول ثاني لريال مدريد ناتشو الذي تلقى تمريرة من كروس داخل منطقة الجزاء ليسدد مباشرة في المرمى.

ق18 جوووول أول لريال مدريد أسينسيو يستغل انفراد بالمرمى ويسجل في الشباك

ق11 تسديدة سهلة من فينيسيوس جونيور في يد الحارس

بداية المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

الدوري الإسباني ريال مدريد غرناطة
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