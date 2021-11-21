هل يعود مرتضى؟ سيناريوهان محتملان على طاولة وزارة الرياضة بعد انتهاء فترة لجنة الزمالك.. وموقف الانتخابات

تقرر وزارة الرياضة الخطوة التالية في نادي الزمالك، عقب انتهاء فترة لجنة إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، غدا الإثنين.

وعلم FilGoal.com أن وزارة الرياضة ستقرر خلال الساعات المقبلة من سيناريوهين لإقامة الانتخابات خلال الأيام القليلة المقبلة في النادي الأبيض.

السيناريو الأول: عودة مجلس مرتضى منصور

السيناريو الأول المطروح على طاولة وزارة الرياضة، هو تنفيذ حكم القضاء الإداري بتجميد قرار إيقاف مجلس مرتضى منصور.

وفي حال تطبيق هذا السيناريو، يعود مجلس مرتضى منصور لقيادة النادي، ويدعو لانتخابات يشرف عليها بنفسه.

وترأس مرتضى منصور (69 عاما) نادي الزمالك من إبريل 2014 إلى نوفمبر 2020 قبل تجميد مجلسه من قبل وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في مخالفات مالية، ولكن وفي وقت سابق، حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول طعن منصور ضد القرار.

السيناريو الثاني: لجنة ثلاثية مؤقتة

أما السيناريو الثاني، فهو قيام الوزارة بتعيين لجنة ثلاثية مؤقتة، يتلخص دورها في الدعوة للانتخابات والإشراف عليها.

ومن المتوقع أن تضم تلك اللجنة حسين السمري المدير التنفيذي الحالي للنادي، رفقة طارق جبريل أمين الصندوق، وعاطف النمر مدير النشاط الرياضي الحالي بالنادي.

وتولى الراحل أحمد بكري رئاسة النادي بصفة مؤقتة قبل أن يخلفه عماد عبد العزيز في ديسمبر الماضي.

ويتولى حسين لبيب رئاسة لجنة إدارة النادي منذ مايو الماضي، وتنتهي فترة لجنته غدا الإثنين حيث ستقوم بتسليم النادي للجهة الإدارية.