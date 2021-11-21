انتهت في إنجلترا - مانشستر سيتي (3) (0) إيفرتون

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 15:33

كتب : FilGoal

رودري مانشستر سيتي إيفرتون

تابع مباشرة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون اليوم الأحد في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

اضغط هنا لتتابع المباراة دقيقة بدقيقة

---

ق85: الهدف الثالث لمانشستر سيتي عن طريق بيرناردو سيلفا

ق78: ستيرلنج يهدر فرصة هدف بعد تمريرة من كيفن بالمر

ق76: دخول ناثان أكي في مكان إيمريك لابورت

ق63: دخول سالمون روندون في مكان فابيان ديلف

ق58: دخول محرز في مكان فودين

ق54: الهدف الثاني لمانشستر سيتي عن طريق رودري

51: جوندوجان يطالب بركلة جزاء بعد تدخل من أيوبي، الحكم يطلب استمرار اللعب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44: ستيرلينج جوووووووووول! سدد الكرة بيمناه في الشباك بعد تمريرة بينية رائعة من كانسيلو

ق36: الحكم يلغي ركلة الجزاء بعد مراجعة الفيديو

ق33: ستيرلينج يخترق منطقة جزاء إيفرتون ويسقط ليحصل على ركلة جزاء

ق30: تسديدة قوية من بالمر ردها حارس إيفرتون قبل أن يحاول ستيرلينج لكن تسديدته تذهب سهلة ليد بيكفورد

ق28: جوندوجان يضرب الكرة برأسه لترتطنم بالعارضة إثر انفراد لبرناردو سيلفا

ق27: ضربة رأس لستيرلينج لكن الكرة تمر فوق عارضة إيفرتون

ق17: دخول أليكس إيوبي بدلا من ديماراي جراي لاعب إيفرتون الذي تعرض لإصابة

ق7: تسديدة قوية من كانسيلو لكنها ترتطم بزميل له وتخرج إلى ركلة مرمى لإيفرتون

بداية المباراة

مانشستر سيتي إيفرتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
السباق الثلاثي مستمر.. مانشستر سيتي يتخطى إيفرتون ويستعيد وصافة الدوري الإنجليزي رد صادم من إنريكي على تقارير ترشيح رونالدو له لتدريب يونايتد انتهت في إنجلترا - مانشستر سيتي (3) (0) إيفرتون سكاي تكشف المدرب الذي يريده رونالدو في مانشستر يونايتد.. والمرشح الأبرز للمنصب تشكيل مانشستر سيتي - ستيرلينج وفودين وبالمر يواجهون إيفرتون "أولي سيظل دائما أسطورة".. مانشستر يونايتد يعلن رحيل سولشاير وكاريك يخلفه مؤقتا
أخر الأخبار
أبرز اللاعبين المشاركين في كأس العرب 8 دقيقة | كأس العرب 2021
السباق الثلاثي مستمر.. مانشستر سيتي يتخطى إيفرتون ويستعيد وصافة الدوري الإنجليزي 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة البنك الأهلي - أسامة فيصل يقود الهجوم استعدادا لمواجهة الزمالك 16 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - فاركو (0)-(0) سيراميكا كليوباترا.. تألق محمد صبحي 52 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إسبانيا - غرناطة (1) - (2) ريال مدريد.. جووول تقليص الفارق ساعة | الدوري الإسباني
ريان يسجل في خسارة ألتاي.. وكوكا يشارك خلال فوز كونيا سبور ساعة | المحترفون
بنشرقي يكشف انضمامه لقائمة منتخب المغرب في كأس العرب ساعة | كأس العرب 2021
منافس مصر – لاعب سموحة يزين قائمة السودان لـ كأس العرب ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 2 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 3 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال 4 كاف يحدد موعد الإعلان عن قرعة المرحلة النهائية لـ تصفيات كأس العالم 2022