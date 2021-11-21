انتهت في إنجلترا - مانشستر سيتي (3) (0) إيفرتون
الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 15:33
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون اليوم الأحد في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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ق85: الهدف الثالث لمانشستر سيتي عن طريق بيرناردو سيلفا
ق78: ستيرلنج يهدر فرصة هدف بعد تمريرة من كيفن بالمر
ق76: دخول ناثان أكي في مكان إيمريك لابورت
ق63: دخول سالمون روندون في مكان فابيان ديلف
ق58: دخول محرز في مكان فودين
ق54: الهدف الثاني لمانشستر سيتي عن طريق رودري
51: جوندوجان يطالب بركلة جزاء بعد تدخل من أيوبي، الحكم يطلب استمرار اللعب
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق44: ستيرلينج جوووووووووول! سدد الكرة بيمناه في الشباك بعد تمريرة بينية رائعة من كانسيلو
ق36: الحكم يلغي ركلة الجزاء بعد مراجعة الفيديو
ق33: ستيرلينج يخترق منطقة جزاء إيفرتون ويسقط ليحصل على ركلة جزاء
ق30: تسديدة قوية من بالمر ردها حارس إيفرتون قبل أن يحاول ستيرلينج لكن تسديدته تذهب سهلة ليد بيكفورد
ق28: جوندوجان يضرب الكرة برأسه لترتطنم بالعارضة إثر انفراد لبرناردو سيلفا
ق27: ضربة رأس لستيرلينج لكن الكرة تمر فوق عارضة إيفرتون
ق17: دخول أليكس إيوبي بدلا من ديماراي جراي لاعب إيفرتون الذي تعرض لإصابة
ق7: تسديدة قوية من كانسيلو لكنها ترتطم بزميل له وتخرج إلى ركلة مرمى لإيفرتون
بداية المباراة