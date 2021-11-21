مباشر في إنجلترا - مانشستر سيتي (0) (0) إيفرتون.. ضغط مستمر لرفاق ستيرلينج
الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 15:33
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون اليوم الأحد في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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ق27: ضربة رأس لستيرلينج لكن الكرة تمر فوق عارضة إيفرتون
ق17: دخول أليكس إيوبي بدلا من ديماراي جراي لاعب إيفرتون الذي تعرض لإصابة
ق7: تسديدة قوية من كانسيلو لكنها ترتطم بزميل له وتخرج إلى ركلة مرمى لإيفرتون
بداية المباراة
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