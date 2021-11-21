مباشر في إنجلترا - مانشستر سيتي (0) (0) إيفرتون.. ضغط مستمر لرفاق ستيرلينج

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 15:33

كتب : FilGoal

ستيرلينج يسجل ويحتفل بهدف مانشستر سيتي في كلوب بروج

تابع مباشرة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون اليوم الأحد في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

اضغط هنا لتتابع المباراة دقيقة بدقيقة

---

ق27: ضربة رأس لستيرلينج لكن الكرة تمر فوق عارضة إيفرتون

ق17: دخول أليكس إيوبي بدلا من ديماراي جراي لاعب إيفرتون الذي تعرض لإصابة

ق7: تسديدة قوية من كانسيلو لكنها ترتطم بزميل له وتخرج إلى ركلة مرمى لإيفرتون

بداية المباراة

مانشستر سيتي إيفرتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
رد صادم من إنريكي على تقارير ترشيح رونالدو له لتدريب يونايتد مباشر في إنجلترا - مانشستر سيتي (0) (0) إيفرتون.. ضغط مستمر لرفاق ستيرلينج سكاي تكشف المدرب الذي يريده رونالدو في مانشستر يونايتد.. والمرشح الأبرز للمنصب تشكيل مانشستر سيتي - ستيرلينج وفودين وبالمر يواجهون إيفرتون "أولي سيظل دائما أسطورة".. مانشستر يونايتد يعلن رحيل سولشاير وكاريك يخلفه مؤقتا تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
هل يعود مرتضى؟ سيناريوهان محتملان على طاولة وزارة الرياضة بعد انتهاء فترة لجنة الزمالك.. وموقف الانتخابات 6 دقيقة | مصر
تشكيل ريال مدريد – تغييران من أنشيلوتي ضد غرناطة 14 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العرب - البحرين.. تبا للهدف الذهبي 30 دقيقة | كأس العرب 2021
رد صادم من إنريكي على تقارير ترشيح رونالدو له لتدريب يونايتد 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بحضور مجاهد ودياب.. وزير الرياضة يجتمع بأمين عام فيفا وسكرتير عام كاف 35 دقيقة | مصر
مباشر في إنجلترا - مانشستر سيتي (0) (0) إيفرتون.. ضغط مستمر لرفاق ستيرلينج 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قوائم كأس العرب - الهداف التاريخي على رأس قائمة البحرين ساعة | كأس العرب 2021
سكاي تكشف المدرب الذي يريده رونالدو في مانشستر يونايتد.. والمرشح الأبرز للمنصب ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 2 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 3 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال 4 كاف يحدد موعد الإعلان عن قرعة المرحلة النهائية لـ تصفيات كأس العالم 2022