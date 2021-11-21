الدرجة الثانية – الفريق الأول في مسيرة نادر السيد التدريبية

أعلن فريق مركز شباب طامية عن تعيين نادر السيد مديرا فنيا للفريق.

وقال النادي في بيان أن هذا القرار يعد "تحديا جديدا لمجلس الادارة ولجنة الكرة ولاسيما أن هذه هي التجربة الأولى لنادر السيد كمدير فني".

وأضاف "حافظ مجلس الادارة علي تواجد الجهاز الإداري والفني ليستمر من أجل الحفاظ على التوازن والاستقرار من أجل جني الثمار".

ويعاون نادر السيد، فؤاد سلامة كمدرب عام، بعد أن قاد الفريق لفترة مؤقتة عقب رحيل المدرب رجب بديني.

ويحتل مركز شباب طامية الصاعد حديثا من الدرجة الثالثة المركز السابع بمجموعة الصعيد بـ 9 نقاط بعد 7 مباريات.

وفي نفس الإطار، قال السيد لـ FilGoal.com: "فريق مركز شباب طامية لديه شعبية في الفيوم، وإدارة محترمة تعمل باحترافية".

وأوضح “شاهدت لقاء الفريق السابق أمام أسوان، ولاعبي الفريق على مستوى جيد، أرى انني ساقدم معهم شئ طيب خلال الفترة المقبلة. للتأكيد هذة الخطوة في مجال التدريب فنية وليست استثمارية" .

وكشف "بالتأكيد هذه الخطوة في حساباتي منذ اعتزال الكرة ولكن الوقت السابق لم يكن الوقت مناسبا، وفي هذا الوقت رأيت أنه حان الوقت أن أخوض التجربة ، بعد الحصول على الدراسات والشهادات المؤهلة لذلك ، أمتلك الشهادات التدريبية وقريبا سأحصل على الرخصة التدريبية A "

وأكمل "فضلت أن أبدأ من الدرجة الثانية وذلك حتى اكون مديرا فنيا وليس مساعدا، ولم أفضل البدء من الممتاز لأنني أريد أن أكون مديرا فنيا".

وشدد "بالتأكيد طموحي في يوم من الأيام ان اكون مديرا فنيا للزمالك ومنتخب مصر وذلك بعد اكتساب الخبرات المناسبة التي تؤهلني لذلك الحلم الذي أتمناه .

وأتم "لم يكن لدي الرغبة في أن أكون مدربا لحراس المرمى، بالتأكيد لدي الطموح بالصعود للفريق للدوري الممتاز ، والفريق يمتلك لاعبين مؤهلين لذلك".