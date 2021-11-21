قائمة الأهلي – استمرار غياب كهربا وطاهر.. ودخول ربيعة أمام المحلة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 14:23

كتب : حسام نور الدين

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف حمدي فتحي في المقاولون العرب

عاد رامي ربيعة لقائمة الأهلي أمام غزل المحلة، ليعوض غياب حمدي فتحي للطرد.

أعلن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

قائمة الأهلي شهدت استمرار غياب محمود عبد المنعم "كهربا"، وطاهر محمد طاهر.

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من جهة أخرى، تواجد كريم فؤاد، وأحمد عبد القادر بالقائمة.

وتواجد محمد الشناوي، وأيمن أشرف، وبدر بانون بالقائمة بشكل طبيعي رغم الإصابات التي تعرضوا لها.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم – أيمن ‏أشرف - بدر بانون - علي معلول - أكرم توفيق - كريم فؤاد - محمد هاني.

الوسط: وليد سليمان - حسين الشحات - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - بيرسي تاو - أحمد عبد القادر - عمار حمدي.‏

الهجوم: حسام حسن - محمد شريف -‏ لويس ميكيسوني.

ويلتقي الأهلي مع غزل المحلة يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري.

الأهلي غزل المحلة الدوري المصري
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