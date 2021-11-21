خليفة سولشاير.. تايمز: مانشستر يونايتد يريد زيدان

باتت ساعات أولي جونار سولشاير معدودة في مانشستر يونايتد وأصبح السؤال الآن من يخلف النرويجي في مقعد شغله سير أليكس فيرجسون على مدار 26 عاما.

وكان فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في شبكة سكاي سبورتس قال يوم السبت إن يونايتد استقر على إقالة سولشاير بعد تردي نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

ومع اقتراب رحيل مهاجم يونايتد السابق، تقول صحيفة تايمز البريطانية إن النادي الإنجليزي العريق يريد التعاقد مع الأيقونة زين الدين زيدان.

وكتبت تايمز أن زيدان (49 عاما)، أسطورة فرنسا وريال مدريد ويوفنتوس السابق، هو أبرز مرشح لقيادة قافلة الشياطين الحمر.

وأشارت إلى أن يونايتد سيحاول تقديم عرض مغر لإقناع زيدان بقيادته.

ولا يقود زيدان أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي.

الفرنسي ذو الأصول الجزائرية يعتبر من أبرز المدربين الحاليين بعد نجاحه منقطع النظير في ولايته الأولى مع ريال مدريد.

وتوج زيدان بـ11 لقبا مع ريال مدريد وحصل على جائزة أفضل مدرب في العالم عام 2017 من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وفي 2019 صنفته مجلة فرانس فوتبول في المركز 22 ضمن قائمة أفضل المدربين عبر التاريخ.