مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) إسبانيول.. ضغط كتالوني قوي

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 21:51

كتب : FilGoal

برشلونة ضد سيلتا فيجو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وإسبانيول، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني

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ق. 30 تصويبة قوية من بوسكيتس يتصدى لها الحارس.

ق. 28 بينية من بوسكيتس إلى ديباي الذي انفرد وسدد وتصدى لها لوبيز.

ق. 27 أخطر فرص اللقاء. عرضية من ألبا إلى جافي الذي استلم وسدد وأنقذها الدفاع لتصل إلى ديباي الذي يسقط ويطالب بركلة جزاء.

ق. 15 تمريرة من دييجو لوبيز يقطعها نيكو جونزاليس ويسقط داخل منطقة الجزاء ويطالب بركلة الجزاء والحكم لا يحتسب شيء.

ق. 13 ماذا أهدرت يا إلياس! عرضية أرضية من ألبا، قابلها إلياس أكوماش بتصويبة فوق المرمى.

ق. 3 طولية يمهدها دي يونج برأسية وديباي يسدد لكن دييجو لوبيز يتصدى على مرتين.

بداية المباراة

الدوري الإسباني برشلونة إسبانيول
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