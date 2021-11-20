مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) إسبانيول.. بداية المباراة
السبت، 20 نوفمبر 2021 - 21:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وإسبانيول، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني
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بداية المباراة
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