مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) إسبانيول.. بداية المباراة

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 21:51

كتب : FilGoal

برشلونة ضد سيلتا فيجو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وإسبانيول، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني

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بداية المباراة

الدوري الإسباني برشلونة إسبانيول
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