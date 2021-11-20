مباشر الدوري الإيطالي - فيورنتينا (4) - (2) ميلان.. جوووول قاتل

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 21:46

كتب : FilGoal

سيمون كاير مدافع ميلان وسيبريان تاتاروسانو حارس الفريق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيورنتينا وميلان، ضمن مباريات الجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

ق84 جووول رابع لفيورنتينا عن طريق فلاهوفيتش بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء

ق67 جوووول الثاني لميلان إبراهيموفيتش مستغلا عرضية من ثيو هيرنانديز

ق61 هدف لميلان عن طريق إبراهيموفيتش بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق59 جووول ثالث لفيورنتينا عن طريق فلاهوفيتش

نهاية الشوط الأول

ق46 جوووول ثاني لفيورنتينا، سابونارا بتسديدة رائعة

ق41 رأسية من إبراهيموفيتش خارج المرمى.

ق29 الحارس يتصدى لتسديدة جديدة من لياو.

ق20 تسديدة من رافاييل لياو يتصدى لها الحارس.

ق17 رأسية من فلاهوفيتش فوق المرمى.

ق14 جووول أول لفيورنتينا عن طريق دونكان بعد خطأ قاتل من تاتاروشانو حارس ميلان

ق4 هدف ملغي لإبراهيموفيتش بسبب وضعية تسلل

بداية المباراة

ميلان فيورنتينا،ميلان الدوري الإيطالي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإيطالي - فيورنتينا (4) - (2) ميلان.. جوووول قاتل ركلتا بونوتشي تقودان يوفنتوس لعبور لاتسيو انتهت الدوري الإيطالي - لاتسيو (0) - (2) يوفنتوس.. نهاية المباراة بوليتانو: نريد إبعاد إنتر ميلان عن المنافسة لا جازيتا ديلو سبورت: بروزوفيتش يرغب في البقاء داخل إنتر ميلان تقرير: ميلان يسعى لتمديد عقود ثلاثي الفريق
أخر الأخبار
أحمد رفعت لاعب الجولة الرابعة في الدوري المصري 10 دقيقة | الدوري المصري
رئيس الحكام يحسم الجدل: هدف المقاولون تسلل لهذا السبب.. وطرد حمدي فتحي مستحق 10 دقيقة | الدوري المصري
أرتيتا: نافسنا في شوط وتحطمنا في 20 دقيقة.. وهنأت كلوب بعد المباراة 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: لا قرار جديد في مستقبل سولشاير مع مانشستر يونايتد حتى الآن 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب يروي سبب المشادة بينه وبين أرتيتا ويشيد بأرنولد الرائع 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية تعلن قرارات الجولة الرابعة "تغريم الإسماعيلي وعقوبة قوية في لقاء الأهلي والمقاولون" 56 دقيقة | الدوري المصري
أبو جبل: لم أعترض على جلوسي بديلا.. ملتزم بالتجديد وفقا لظروف الزمالك ساعة | الدوري الإنجليزي
على رأسهم رمضان والسعيد.. 22 لاعبا في قائمة بيراميدز لمباراة إيسترن كومباني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 2 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 3 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال 4 كاف يحدد موعد الإعلان عن قرعة المرحلة النهائية لـ تصفيات كأس العالم 2022