مباشر الدوري الإيطالي - فيورنتينا (1) - (0) ميلان.. جووول أول
السبت، 20 نوفمبر 2021 - 21:46
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيورنتينا وميلان، ضمن مباريات الجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي.
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ق14 جووول أول لفيورنتينا عن طريق دونكان بعد خطأ قاتل من تاتاروشانو حارس ميلان
ق4 هدف ملغي لإبراهيموفيتش بسبب وضعية تسلل
بداية المباراة
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