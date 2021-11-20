مباشر الدوري الإيطالي - فيورنتينا (1) - (0) ميلان.. جووول أول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيورنتينا وميلان، ضمن مباريات الجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي.

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ق14 جووول أول لفيورنتينا عن طريق دونكان بعد خطأ قاتل من تاتاروشانو حارس ميلان

ق4 هدف ملغي لإبراهيموفيتش بسبب وضعية تسلل

بداية المباراة