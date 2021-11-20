مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) - (0) أرسنال.. بداية الشوط الثاني

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 19:12

كتب : FilGoal

ساديو ماني لحظة تسجيل هدفه مع ليفربول ضد أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وأرسنال، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38: هدف أول لليفربول برأسية ساديو ماني من عرضية ترينت ألكساندر أرنولد

ق37: شوط رامسديل بامتياز، حارس أرسنال يتصدى لتسديدة قوية من أرنولد

ق35: رامسديل يتألق مجددا ويمنع هدفا أكيدا من محمد صلاح

ق32: توقف المباراة بسبب مشادة بين مايكل أرتيتا ويورجن كلوب

ق30: هدف لآرسنال ملغي بداعي التسلل على أوباميانج

ق29: رامسديل يتعملق أمام ليفربول، تسديدة أولى من تياجو يتصدى لها قبل أن ينقذ الكرة من أمام ماني من داخل الست ياردات

ق27: تسديدة من تشامبرلين تصطدم بالدفاع وتخرج لركنية

ق20: تبادل للسيطرة بين الفريقين دون تهديد للمرمى

ق13: رأسية من فان دايك فوق العارضة

ق10: سيطرة لليفربول دون خطورة على مرمى أرسنال

بداية المباراة

الدوري الإنجليزي ليفربول أرسنال
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