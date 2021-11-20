مباشر الدوري الإيطالي - لاتسيو (0) - (1) يوفنتوس.. بداية الشوط الثاني

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 19:04

كتب : FilGoal

مويس كين - يوفنتوس × روما

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة لاتسيو ويوفنتوس، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي.

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ق47 توغل من كولوسوفسكي وتسديدة أرضية يتصدى لها بيبي رينا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40 مقصية رائعة من موراتا ولكن فوق المرمى

ق22 جووول أول ليوفنتوس ليوناردو بونوتشي من ركلة الجزاء

ق20 ركلة جزااء ليوفنتوس بعد تدخل على ألفارو موراتا

ق13 تبديل اضطراري ليوفنتوس، خروج دانيلو ودخول كولوسفسكي

بداية المباراة

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