انتهت في إنجلترا - واتفورد (4) (1) مانشستر يونايتد
السبت، 20 نوفمبر 2021 - 16:30
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة واتفورد ومانشستر يونايتد اليوم السبت في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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ق95: الهدف الرابع لواتفورد عن طريق إيمانويل دينيس
ق92: رصاصة الرحمة من جواو بيدرو والثالث لواتفورد
ق79: تسديدة من برونو فوق العارضة
ق77: هدف ملغي لمانشستر يونايتد بعد تسلل رونالدو
ق71: تمريرة سحرية من فان دي بيك ورونالدو يسدد بجوار القائم
ق69: بطاقة حمراء لهاري ماجواير
ق68: خروج سار ودخول كوتشو هيرنانديز
ق68: تسديدة من داخل منطقة الجزاء عن طريقة ماتيتش بجوار القائم
ق62: بطاقة صفراء على ماجواير
ق57: رونالدو يهدر انفراد صريح بالمرمى بعد تمريرة من فان دي بيك
ق54: عرضية من سانشو وتسديدة قوية من برونو فيرنانديز بجوار القائم
ق51: دي خيا يتصدى لهدف أكيد من داخل منطقة الجزاء من أمام جوشوا كينج
ق49: هدف تقليص الفارق لمانشستر يونايتد عن طريق فان دي بيك بعد تهيأة الكرة من رونالدو داخل منطقة الجزاء
ق46: تغييران لمانشستر يونايتد بدخول أنتوني مارسيال ودوني فان دي بيك في مكان سكوت مكتومناي وماركوس راشفورد
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق45: بطاقة صفراء على لاوزا لاعب واتفورد
ق43: الهدف الثاني لواتفورد عن طريق إسماعيل سار
ق39: دي خيا يتألق من جديد ويبعد رأسية جوشوا كينج لترتد إلى سيسوكو الذي سدد بجوار القائم
ق31: فوستر يتألق وينقذ تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق راشفورد
ق27: هدف أول لـ واتفورد عن طريق جوشوا كينج
ق22: فرصة هدف جديد تضيع من واتفورد بعد تسديدة من دينيس فوق العارضة
ق20: بطاقة صفراء لسكوت مكتومناي
ق11: دي خيا يتألق من جديد ويتصدى لضربة الجزاء
ق10: الحكم يعيد ركلة الجزاء
ق7: هدف أول لواتفورد من متابعة لركلة الجزاء بعد تصدي دي خيا
ق6: ضربة جزاء لواتفورد
بداية اللقاء