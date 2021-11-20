استراحة في إنجلترا - واتفورد (2) (0) مانشستر يونايتد.. نهاية الشوط الأول
السبت، 20 نوفمبر 2021 - 16:30
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة واتفورد ومانشستر يونايتد اليوم السبت في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية الشوط الأول
ق43: الهدف الثاني لواتفورد عن طريق إسماعيل سار
ق39: دي خيا يتألق من جديد ويبعد رأسية جوشوا كينج لترتد إلى سيسوكو الذي سدد بجوار القائم
ق31: فوستر يتألق وينقذ تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق راشفورد
ق27: هدف أول لـ واتفورد عن طريق جوشوا كينج
ق22: فرصة هدف جديد تضيع من واتفورد بعد تسديدة من دينيس فوق العارضة
ق20: بطاقة صفراء لسكوت مكتومناي
ق11: دي خيا يتألق من جديد ويتصدى لضربة الجزاء
ق10: الحكم يعيد ركلة الجزاء
ق7: هدف أول لواتفورد من متابعة لركلة الجزاء بعد تصدي دي خيا
ق6: ضربة جزاء لواتفورد
بداية اللقاء
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