مباشر في إنجلترا - ليستر يتحدى تشيلسي

التشكيل - فاردي يقود ليستر.. وهافيرتز في هجوم تشيلسي

صن: مانشستر يونايتد مستعد لبيع لاعبه لـ وست هام في يناير

مواعيد مباريات اليوم السبت 20-11-2021 والقنوات الناقلة.. عودة الحياة لدوريات أوروبا

فان دايك: صلاح لا يتمكن من مراوغتي أبدا