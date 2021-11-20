مباشر في إنجلترا - ليستر يتحدى تشيلسي
السبت، 20 نوفمبر 2021 - 14:12
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة ليستر سيتي وتشيلسي اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.
اضغط هنا لتتابع المباراة دقيقة بدقيقة
---
المباراة تنطلق بعد قليل
نرشح لكم
مباشر في إنجلترا - ليستر يتحدى تشيلسي التشكيل - فاردي يقود ليستر.. وهافيرتز في هجوم تشيلسي صن: مانشستر يونايتد مستعد لبيع لاعبه لـ وست هام في يناير مواعيد مباريات اليوم السبت 20-11-2021 والقنوات الناقلة.. عودة الحياة لدوريات أوروبا فان دايك: صلاح لا يتمكن من مراوغتي أبدا مؤتمر جوارديولا - مستجدات دي بروين وفودين وجريليش ومستقبل سترلينج