مباشر في إنجلترا - ليستر يتحدى تشيلسي

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 14:12

كتب : FilGoal

تشيلسي - مالمو

تابع مباشرة مباراة ليستر سيتي وتشيلسي اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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المباراة تنطلق بعد قليل

ليستر سيتي تشيلسي الدوري الإنجليزي
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