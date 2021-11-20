قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال

السبت، 20 نوفمبر 2021 - 15:36

كتب : FilGoal

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لن يتواجد طارق حامد نجم الزمالك في قائمة منتخب مصر لبطولة كأس العرب، فيما انضمت 5 أسماء لأول مرة.

أعلن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، قائمته النهائية لبطولة كأس العرب.

واستبعد كيروش من القائمة الأولية كل من: محمد أبو جبل – محمد بسام – محمد حمدي – حسين السيد – ياسر إبراهيم – محمود علاء – علي جبر – أحمد حجازي – باهر المحمدي – أحمد فتحي – محمد هاني – طارق حامد – نبيل عماد "دونجا" – عبد الله السعيد – إبراهيم عادل – رمضان صبحي – حسين الشحات – أحمد سمير – صلاح محسن – حسام حسن.

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وخرج لاعبو بيراميدز من القائمة بسبب تعارض مواعيد البطولة مع مباريات المنتخب في كأس العرب.

وانضم لقائمة المنتخب لأول مرة كل من: محمد عبد المنعم (مدافع فيوتشر) - عمر كمال (ظهير فيوتشر) - مروان داوود (مدافع إنبي) - أسامة فيصل (مهاجم البنك الأهلي) – حسين فيصل (مهاجم سموحة) .

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – محمود جاد (إنبي) – محمد صبحي (فاركو).

الدفاع: أحمد فتوح (الزمالك) - أيمن أشرف (الأهلي) - محمد عبد المنعم (فيوتشر) – محمود حمدي "الونش" (الزمالك) - أحمد ياسين (البنك الأهلي) - أكرم توفيق (الأهلي) – مروان داوود (إنبي).

الوسط: عمرو السولية (الأهلي) - حمدي فتحي (الأهلي) - إمام عاشور (الزمالك) - مهند لاشين (طلائع الجيش) – عمر كمال عبد الواحد (فيوتشر) - أحمد رفعت (فيوتشر) – محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - مصطفى فتحي (الزمالك).

الهجوم: محمد شريف (الأهلي) – مروان حمدي (سموحة) – أسامة فيصل (البنك الأهلي) – حسين فيصل (سموحة).

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ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة من البطولة، رفقة منتخبات الجزائر، ولبنان، والسودان.

وتبدأ مصر مشوارها في البطولة بمواجهة لبنان يوم 1 ديسمبر المقبل.

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