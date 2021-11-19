قوائم كأس العرب – رباعي الدوري المصري يقودون تونس

تواجد رباعي المحترفين التونسيين بالدوري المصري في قائمة تونس لبطولة كأس العرب.

وكشف الاتحاد التونسي لكرة القدم عن قائمة نسور قرطاج لبطولة كأس العرب.

قائمة تونس شهدت تواجد علي معلول ظهير أيسر تونس، وحمزة المثلوثي ظهير أيمن الزمالك.

تواجد أيضا سيف الدين لجزيري مهاجم الزمالك، وفخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز.

وشهدت القائمة وجود فرجاني ساسي لاعب وسط الدحيل القطري، ولاعب الزمالك السابق أيضا.

وجاءت قائمة تونس كالتالي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى – معز حسن – بشير بن سعيد.

الدفاع: ياسين مرياح -م منتصر طالبي – بلال العيفة – أيمن عبد النور – محمد دراجر – حمزة المثلوثي – علي معلول.

الوسط: محمد أمين بن حميدة – فرجاني ساسي – محمد علي بن رمضان – أنيس بن سليمان – غيلان شعلالي – سعد بقير – حنبعل المجبري.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف – يوسف مساكني – نعيم سليتي – فيراس بلعربي – سيف الدين الجزيري – ياسين الشيخاوي.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الثانية رفقة موريتانيا، وسوريا، والإمارات.