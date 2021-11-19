تصنيف فيفا - منتخب مصر يتراجع خطوة للوراء.. رابع العرب وسادس إفريقيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تصنيف المنتخبات الجديد في ختام توقف نوفمبر الدولي، والذي شهد تراجع منتخب مصر لمرتبة واحدة من المركز 44 إلى 45 عن تصنيف أكتوبر الماضي.

ولم يشهد الثلاثة الأوائل عالميا أي اختلاف، حيث استمر منتخب بلجيكا في تزعم التصنيف يليه البرازيل ثم فرنسا، بينما تقدم منتخب إنجلترا من المركز الخامس إلى الرابع، وتقدم الأرجنتين من السادس إلى الخامس، على حساب تراجع إيطاليا من الرابع إلى السادس.

حافظ منتخبي إسبانيا والبرتغال على المركزين السابع والثامن، بينما خرج المكسيك من التاسع إلى خارج قائمة العشرة الأوائل في المركز الرابع عشر، والتي شهدت عودة هولندا من الحادي عشر إلى العاشر، بعد ارتقاء الدنمارك من العاشر إلى التاسع.

على المستوى العربي يحتل منتخب مصر المركز الرابع بعد المغرب وتونس والجزائر، فيما يأتي في المرتبة السادسة على مستوى إفريقيا بعد السنغال والثلاثي العربي سالف الذكر ونيجيريا.

أفضل 10 منتخبات عربية في التصنيف:

28- المغرب (تقدم من 29)

29- تونس (تراجع من 27)

32- الجزائر (تراجع من 30)

48- السعودية (تقدم من 49)

51- قطر (تراجع من 46)

70- الإمارات (تقدم من 71)

75- العراق (تراجع من 72)

78- عمان (تراجع من 77)

85- سوريا

91- الأردن (تراجع من 90)

أفضل 10 منتخبات إفريقية في التصنيف:

20- السنغال

28- المغرب (تقدم من 29)

29- تونس (تراجع من 27)

32- الجزائر (تراجع من 30)

36- نيجيريا

45- مصر (تراجع من 44)

50- الكاميرون (تقدم من 54)

52- غانا

53- مالي (تقدم من 57)

56- كوت ديفوار (تراجع من 53)

يذكر أن جميع العشرة الأوائل في إفريقيا تأهلوا إلى المرحلة النهائية فيما عدا كوت ديفوار، بينما يأتي من خارجهم منتخب الكونغو الديمقراطية تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدرب الأسبق لمنتخب مصر، والذي ارتقى تصنيفه من المركز السابع والستين إلى الرابع والستين.