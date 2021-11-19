مباشر في الدوري - الأهلي ضد المقاولون العرب
الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 19:36
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.
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المباراة تبدأ بعد قليل
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