استراحة في الدوري - الإسماعيلي (0) (0) الزمالك.. نهاية الشوط الأول

تابع مباشرة مباراة الإسماعيلي والزمالك اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية الشوط الأول

ق45: دقيقة واحدة مضافة كوقت بديل للضائع

ق44: أداء الزمالك يعيبه البطء، والإسماعيلي ينتظر لحظة مناسبة للانقضاض بهجوم مرتد

ق40: سقوط مصطفى فتحي لاعب الزمالك بعد التحام مع دسوقي

ق40: دفاع قوي للإسماعيلي أمام محاولات الزمالك

ق36: بطاقة صفراء لمحمد دسوقي لاعب الإسماعيلي بعد تدخل على زيزو

ق34: أووووووه! فرصة خطيرة للإسماعيلي بعد وصول الكرة لشيلونجو الذي سددها من داخل منطقة الجزاء لكن تصدى عواد

ق32: سقوط بنشرقي بعد التحام مع عماد حمدي لاعب الإسماعيلي

ق25: عبد الرحمن مجدي يسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى محمد عواد

ق20: لا توجد فرص خطيرة بعد مرور 20 دقيقة من عمر المباراة

ق18: اصطدام بين محمود الونش وشكري نجيب مهاجم الإسماعيلي وعبد الله جمعة يبعد الكرة خارج الملعب بعد سقوط قائد الدراويش

ق16: اختراق من أحمد مصطفى لاعب الإسماعيلي لكن سدد الكرة ضعيفة تصل سهلة للحارس عواد

ق14: تسديدة قوية من إمام عاشور يبعدها باهر المحمدي إلى ركنية بعد استحواذ زملكاوي في اليسار

ق12: الزمالك يركز ضغطه على الجبهة اليسرى بوجود عبد الشافي وبنشرقي

ق7: تسديدة من أشرف بنشرقي لكن الكرة تصطدم بباهر المحمدي وتخرج إلى ركلة ركنية

ق2: عرضية من شكري نجيب يقابلها عبد الرحمن مجدي بضربة رأس لكن الكرة تمر فوق العارضة

بداية المباراة