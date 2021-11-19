استراحة في الدوري – إنبي (1)-(1) سموحة.. نهاية الشوط الأول
الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 17:05
كتب : FilGoal
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نهاية الشوط الأول
ق. 38 جووول التعادل السريع. ركنية أخرجها الدفاع وتابعها أحمد العجوز بعرضية إلى مصطفى شلبي الذي سدد مباشرة في المرمى مسجلا التعادل.
ق. 34 جووول أووول لـ سموحة. عرضية يصل لها مروان حمدي ويراوغ الحارس ويسجل في المرمى الخالي.
بداية المباراة
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