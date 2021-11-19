استراحة في الدوري – إنبي (1)-(1) سموحة.. نهاية الشوط الأول

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 17:05

كتب : FilGoal

إنبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي وسموحة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

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نهاية الشوط الأول

ق. 38 جووول التعادل السريع. ركنية أخرجها الدفاع وتابعها أحمد العجوز بعرضية إلى مصطفى شلبي الذي سدد مباشرة في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 34 جووول أووول لـ سموحة. عرضية يصل لها مروان حمدي ويراوغ الحارس ويسجل في المرمى الخالي.

بداية المباراة

الدوري المصري إنبي سموحة
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