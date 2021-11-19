مباشر في الدوري - المصري (1) (2) بيراميدز والجيش (0) (0) المحلة.. بطاااقة حمراااء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي المصري البورسعيدي ضد بيراميدز وطلائع الجيش ضد غزل المحلة لحساب الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وتبدأ المباراتان في الثالثة عصرا.

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المصري × بيراميدز

ق 72: بطاقة حمراء لفريد شوقي بعد تدخل قوي على رمضان صبحي.

ق 60: مراوغة من داخل منطقة الجزاء من محمد عنتر وعرضية قوية تمر من الجميع.

ق 52: حسن علي يعيد المصري للمباراة بهدف من علامة الجزاء سددها في منتصف المرمى.

ق 49: ركلة جزاء للمصري عقب عرقلة مهدي سليمان لمحمد عنتر.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: جوووول تمريرات عديدة للاعبي بيراميدز، وعرضية من محمد حمدي يقابلها الكرتي بقدمه قبل مسعود مسجلا الهدف الثاني.

ق 37: حسن علي يسدد ركلة ثابتة تمر أعلى من عارضة بيراميدز بقليل.

ق 34: عرضية من إبراهيم حسن وتسديدة على الطائر من إبراهيم عادل يتصدى لها مسعود ببراعة.

ق 30: تسديدة من إبراهيم عادل يتألق أحمد مسعود ويتصدى لها.

ق 23: جووول أول في اللقاء، الكرتي يمرر إلى إبراهيم عادل من داخل منطقة الجزاء الذي يسدد كرة قوية على يمين مسعود الذي لم يتحرك للكرة.

ق 17: أخطر فرص المصري.. رأسية من عمرو مرعي يبعدها مهدي سليمان ومتابعة من أموتو من داخل الست ياردات لكن كرته الصاروخية أعلى العارضة.

ق 12: تسديد من وليد الكرتي تصدى لها مسعود وأبعدها لركنية.

بداية اللقاء

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طلائع الجيش × غزل المحلة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: عرضية من محمد ناصف ورأسية من أحمد سمير سهلة في يد عمرو شعبان.

ق 32: تسديدة من أحمد سمير يبعدها محمد فتح الله برأسية وكادت أن تغالط الحارس لكنه أبعدها بصعوبة لركنية.

ق 21: تسديدة من داخل المنطقة من غنيم يتصدى لها بسام.

ق 13: رأسية من أحمد غنيم بعد عرضية من عبده يحيى لكن تمر فوق العارضة.

بداية اللقاء

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