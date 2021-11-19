"أخطاءت عن جهل".. حسام غالي يكشف تفاصيل ترشحه لانتخابات الأهلي

كشف حسام غالي تفاصيل ترشحه لانتخابات الأهلي المقبلة.

ويترشح حسام غالي ضمن قائمة محمود الخطيب في الانتخابات التي سُتجرى بنهاية الشهر الجاري.

وقال غالي في قناة أون تايم سبورتس 1: "أخطاءت عن جهل وبحسن نية ولم أكن أعلم عُرف الأهلي عندما قلت أنني سأترشح في الانتخابات القادمة على الهواء ودون العودة لأي شخص مثل محمود الخطيب أو الحكماء".

وأضاف "عندما دخلت القائمة الآن عرفت كيف تسير الأمور، وأني عليّ إخبار محمود الخطيب بأنني أريد الترشح".

وأردف "الخطيب تحدث معي منذ فترة طويلة وخيّرني بين شركة الكرة ومجلس الإدارة فقررت الانضمام إلى شركة الكرة خاصة أنها شركة استثمارية وفي مجالي وسأحصل على الخبرات وهو ما تم وأنهيت الأوراق وأنشئت الشركة وكنت على تواصل مع الخطيب".

وأردف "قبل الانتخابات بـ 3-4 أيام أخبرني الخطيب بأن انضم لمجلس إدارة الأهلي وقدمت أوراق ترشحي، ولم أتناقش، أريد أن أخدم النادي في أي مكان سواء شركة الكرة أو مجلس الإدارة".

وواصل "أتمنى أن أكون بنفس (كاريزما) محمود الخطيب، تشبيهي بأي رمز من الرموز الكبار شرف كبير جدا".

حسام غالي يكشف كواليس قراره بالترشح في انتخابات الأهلي ويعتذر عن خطأ 💥💥#حسام_غالي_مع_شوبير#ملعب_ONTime pic.twitter.com/usOWinFBNR — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 19, 2021

وعن إمكانية تدخله في حل أزمة حسام عاشور مع الأهلي حال انتخابه قال: "في مسألة حسام عاشور أنا بين نارين خاصة أنه لم يفتعل أي مشكلة داخل الأهلي كلاعب طيلة مسيرته وأكثر من فاز بالألقاب وخاض مباريات، وبين مبادئ وشخصية النادي".

وأتم "حزين عليه وكنت أتمنى أن يختم مسيرته داخل النادي بعمل إداري أو فني لأنه تربى داخل النادي، فأنا بين نارين الصداقة ومبادئ النادي، الموضوع لن يكون سهلا".