مصدر من المنتخب لـ في الجول: هذا موقف حجازي من كأس العرب.. وسنستبعد 12 اسما

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 11:27

كتب : أحمد الخولي

أحمد حجازي - مصر وليبيا

أحمد حجازي - مصر وليبيا

أوضح مصدر في الجهاز الفني لـ منتخب مصر موقف مشاركة أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي في كأس العرب.

وكان الاتحاد السعودي قد أعلن خوض المنتخب لبطولة كأس العرب بفريق الشباب مواليد 99.

وقال مصدر في الجهاز الفني لـ منتخب مصر لـ FilGoal.com: "من الصعب ضم أحمد حجازي لقائمة المنتخب في كأس العرب بعد قرار الاتحاد السعودي بمشاركة فريق الشباب مواليد 99 في البطولة".

أخبار متعلقة:
مدرب منتخب مصر السابق: صلاح لم يتدخل إطلاقا في اختيارات البدري مدرب المغرب: مواجهة مصر أو غانا في الدور الفاصل ستكون صعبة للغاية تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون منافس مصر - بلماضي: رباعي المنتخب الأول سيشارك في كأس العرب

وكان مصدر من اتحاد جدة السعودي قد أوضح لـ FilGoal.com أمس الخميس موقف حجازي من المشاركة في كأس العرب. (طالع التفاصيل)

وتحدث المصدر عن قائمة المنتخب والتي من المفترض أن تُرسل اليوم قائلا: "سنرسل اليوم القائمة النهائية التي ستضم 23 لاعبا عقب الاجتماع الذي يعقده كارلوس كيروش مع بقية أعضاء الجهاز الفني".

وأضاف "حسم الأسماء المنضمة سيكون خلال الاجتماع وسنستبعد 12 اسما من القائمة المبدئية وهو رقم قابل للزيادة في ظل تألق بعض اللاعبين مؤخرا مثل محمد إبراهيم وأحمد رفعت وأحمد ياسين ومحمد متولي كناريا".

وأتم "يتم حسم مصير إعادة بعض الأسماء السابقة الذين غابوا عن مباراتي أنجولا والجابون مثل طارق حامد وأحمد سيد زيزو وحسين الشحات".

ووقعت مصر رفقة منتخبات لبنان، والجزائر، والسودان في المجموعة الرابعة للبطولة.

كان منتخب السعودية قد أعلن صباح اليوم الخميس، مشاركته بقائمة من اللاعبين الشباب في البطولة. (طالع التفاصيل)

ويعلن منتخب مصر عن قائمته النهائية للبطولة مساء اليوم الجمعة حسبما أوضح كارلوس كيروش في وقت سابق.

أحمد حجازي كأس العرب منتخب مصر كارلوس كيروش
نرشح لكم
وائل جمعة لـ في الجول: لم نطلب عودة لاعبي الأهلي من معسكر منتخب مصر تريزيجيه قائد وظهور وحيد.. ماذا حدث في مواجهة منتخب مصر ضد جنوب السودان الوحيدة استعدادا لمواجهة مصر.. المقاولون العرب يستضيف منتخب جنوب إفريقيا منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة جنوب السودان مؤتمر هاني: الأجواء في المعسكر جيدة.. والبعض ينسى ما فعلناه سابقا تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر أمام جنوب السودان الشاذلي: وزير الرياضة تدخل لحل أزمة المنتخب.. وهناك تحركات ستتم في الأيام المقبلة حسام حسن: لا توجد مشكلة مع صلاح.. وسينضم معنا بداية من الودية المقبلة
أخر الأخبار
الشناوي: أعتز بجماهير الأهلي 36 ثاتيه | الدوري المصري
وائل جمعة لـ في الجول: لم نطلب عودة لاعبي الأهلي من معسكر منتخب مصر 22 دقيقة | الدوري المصري
تريزيجيه قائد وظهور وحيد.. ماذا حدث في مواجهة منتخب مصر ضد جنوب السودان الوحيدة 40 دقيقة | منتخب مصر
أوديجارد: ما فعله برناردو سيلفا لا يليق بملعب كرة القدم ساعة | الكرة الأوروبية
الأهلي يجدد تعاقد محمد الشناوي ساعة | الدوري المصري
استعدادا لمواجهة مصر.. المقاولون العرب يستضيف منتخب جنوب إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر دوري الأمم الأوروبية - بلجيكا (0)-(0) فرنسا.. القائم يمنع الهدف الأول ساعة | الكرة الأوروبية
بيدري: الصداقات أهم من التتويج بالألقاب.. وسنقاتل على جميع البطولات ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 سلة – في الجول يكشف العقوبة المتوقعة على عمرو زهران بعد واقعة القناة 2 سلة – نائب رئيس الاتحاد المصري: لاعب القناة تصالح مع عمرو زهران.. والعقوبة ستكون مغلظة 3 مصدر من الرابطة لـ في الجول: تقديم موعد مباراتي الأهلي والزمالك في كأس العاصمة 4 بوميل لـ في الجول: بانزا ومابولولو هما الأخطر.. وهذه نقاط قوة مصر