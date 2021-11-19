مصدر من المنتخب لـ في الجول: هذا موقف حجازي من كأس العرب.. وسنستبعد 12 اسما

أوضح مصدر في الجهاز الفني لـ منتخب مصر موقف مشاركة أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي في كأس العرب.

وكان الاتحاد السعودي قد أعلن خوض المنتخب لبطولة كأس العرب بفريق الشباب مواليد 99.

وقال مصدر في الجهاز الفني لـ منتخب مصر لـ FilGoal.com: "من الصعب ضم أحمد حجازي لقائمة المنتخب في كأس العرب بعد قرار الاتحاد السعودي بمشاركة فريق الشباب مواليد 99 في البطولة".

وكان مصدر من اتحاد جدة السعودي قد أوضح لـ FilGoal.com أمس الخميس موقف حجازي من المشاركة في كأس العرب. (طالع التفاصيل)

وتحدث المصدر عن قائمة المنتخب والتي من المفترض أن تُرسل اليوم قائلا: "سنرسل اليوم القائمة النهائية التي ستضم 23 لاعبا عقب الاجتماع الذي يعقده كارلوس كيروش مع بقية أعضاء الجهاز الفني".

وأضاف "حسم الأسماء المنضمة سيكون خلال الاجتماع وسنستبعد 12 اسما من القائمة المبدئية وهو رقم قابل للزيادة في ظل تألق بعض اللاعبين مؤخرا مثل محمد إبراهيم وأحمد رفعت وأحمد ياسين ومحمد متولي كناريا".

وأتم "يتم حسم مصير إعادة بعض الأسماء السابقة الذين غابوا عن مباراتي أنجولا والجابون مثل طارق حامد وأحمد سيد زيزو وحسين الشحات".

ووقعت مصر رفقة منتخبات لبنان، والجزائر، والسودان في المجموعة الرابعة للبطولة.

كان منتخب السعودية قد أعلن صباح اليوم الخميس، مشاركته بقائمة من اللاعبين الشباب في البطولة. (طالع التفاصيل)

ويعلن منتخب مصر عن قائمته النهائية للبطولة مساء اليوم الجمعة حسبما أوضح كارلوس كيروش في وقت سابق.