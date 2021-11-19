مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-11-2021 والقنوات الناقلة.. 5 مباريات في الدوري المصري

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 10:45

كتب : FilGoal

الأهلي والمقاولون العرب

تتواصل إثارة الدوري المصري بـ 5 مباريات من الجولة الرابعة.

FilGoal.com يعرض لكم أبرز مباريات اليوم 19 نوفمبر والقنوات الناقلة.

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في الثالثة عصرا يلتقي طلائع الجيش وغزل المحلة وتذاع على أون تايم سبورتس 3.

وفي نفس التوقيت يحل بيراميدز ضيفا على المصري وتذاع عبر أون تايم سبورتس 2.

قمة الجولة الرابعة ستجمع الإسماعيلي والزمالك في الخامسة والنصف مساء وتذاع على أون تايم سبورتس 1.

ويحل سموحة ضيفا على إنبي في نفس التوقيت على أون تايم سبورتس 3.

وعلى أون تايم سبورتس 2 يلتقي الأهلي مع المقاولون العرب في الثامنة مساءً.

الدوري الفرنسي

يحل ليل بطل الدوري ضيفا على موناكو في العاشرة مساءً وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

يستهل ليفانتي مواجهات الجولة الـ 14 بلقاء أتليتك بلباو عبر بي إن سبورتس 1.

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