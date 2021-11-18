محمد إبراهيم يستغل ثغرة البنك الأهلي ويرتقي بـ كليوباترا للمركز الثالث في الدوري

ارتقى سيراميكا كليوباترا للمركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز بفوزه على ضيفه البنك الأهلي بهدف اليوم الخميس على ملعب عثمان أحمد عثمان في الجولة الرابعة.

وسجل محمد إبراهيم هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37 ليرفع رصيد كليوباترا إلى 8 نقاط بينما تراجع البنك الأهلي للمركز السابع ورصيده 6 نقاط.

وجاءت المباراة ندية قوية وحاول البنك الأهلي عن طريق موسى دياوارا في الدقيقة 27 لكن تسديدة الأخير تصدى لها ببراعة الحارس عامر عامر.

ثم حاول محمد بسيوني بتمريرة عرضية في الدقيقة 31 قابلها فادي فريد مهاجم البنك الأهلي بضربة رأس لكن الكرة ارتطمت بالقائم الأيمن.

وإثر محاولة هجومية وتمريرة ثنائية بين محمد إبراهيم وشادي حسين ارتطمت الكرة بمدافع من البنك الأهلي لينقض عليها الأول ويسددها بسهولة في الشباك في الدقيقة 37.

وكاد البنك الأهلي يعزز النتيجة عن طريق شادي حسين في الدقيقة 52 بعدما راوغ الأخير الحارس محمود الزنفلي لكن تسديدته أبعدها المدافع إسحاق يعقوب.

وحافظ كليوباترا على تقدمه ليظفر بانتصاره الثاني في الموسم الجاري من الدوري بينما نال البنك الأهلي الهزيمة الثانية.

وسيحل كليوباترا ضيفا على فاركو يوم الأحد في الجولة الخامسة من الدوري بينما البنك الأهلي يواجه مضيفه الزمالك يوم الإثنين.