مباشر في الدوري - الاتحاد (0) (0) الجونة وكليوباترا (0) (0) البنك الأهلي.. العارضة تمنع الهدف الأول

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 19:45

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - فيوتشر - مابولولو

تابع مباشرة مباراتين اليوم الخميس في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

يحل الجونة ضيفا على الاتحاد السكندري، فيما يلتقي سيراميكا كليوباترا مع البنك الأهلي.

المباراتان تنطلقان الساعة 8 مساء.

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الاتحاد السكندري × الجونة

ق 20: عرضية في عمق دفاع الجونة ورأسية متقنة من فوزي الحناوي ترتطم بعارضة إسلام طارق.

ق 13: إصابة قوية للؤي وائل مدافع الجونة عقب تدخل ثنائي مع مابولولو مهاجم الاتحاد، وخروجه على نقالة.

بداية اللقاء

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سيراميكا كليوباترا × البنك الأهلي

بداية اللقاء

اضغط هنا لتتابع مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي دقيقة بدقيقة

الدوري المصري
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