مباشر في الدوري - الاتحاد (0) (0) الجونة وكليوباترا (0) (0) البنك الأهلي.. العارضة تمنع الهدف الأول
الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 19:45
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراتين اليوم الخميس في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.
يحل الجونة ضيفا على الاتحاد السكندري، فيما يلتقي سيراميكا كليوباترا مع البنك الأهلي.
المباراتان تنطلقان الساعة 8 مساء.
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الاتحاد السكندري × الجونة
ق 20: عرضية في عمق دفاع الجونة ورأسية متقنة من فوزي الحناوي ترتطم بعارضة إسلام طارق.
ق 13: إصابة قوية للؤي وائل مدافع الجونة عقب تدخل ثنائي مع مابولولو مهاجم الاتحاد، وخروجه على نقالة.
بداية اللقاء
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سيراميكا كليوباترا × البنك الأهلي
بداية اللقاء
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