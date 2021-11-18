مباشر في الدوري - الاتحاد (0) (0) الجونة وكليوباترا (0) (0) البنك الأهلي.. العارضة تمنع الهدف الأول

تابع مباشرة مباراتين اليوم الخميس في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

يحل الجونة ضيفا على الاتحاد السكندري، فيما يلتقي سيراميكا كليوباترا مع البنك الأهلي.

المباراتان تنطلقان الساعة 8 مساء.

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الاتحاد السكندري × الجونة

ق 20: عرضية في عمق دفاع الجونة ورأسية متقنة من فوزي الحناوي ترتطم بعارضة إسلام طارق.

ق 13: إصابة قوية للؤي وائل مدافع الجونة عقب تدخل ثنائي مع مابولولو مهاجم الاتحاد، وخروجه على نقالة.

بداية اللقاء

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سيراميكا كليوباترا × البنك الأهلي

بداية اللقاء

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