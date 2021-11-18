مباشر في الدوري - إيسترن كومباني (0)-(3) فيوتشر.. بداية الشوط الثاني

تابع مباشرة مباراة إيسترن كومباني وفيوتشر اليوم الخميس في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 46 تصويبة من محمد عصام فوق المرمى.

ق. 44 بينية من رفعت إلى مصطفى البدري الذي انفرد وسدد فوق المرمى.

ق. 41 أحمد رفعت يمر بمهارة فائقة ويسدد لكن عمرو حسام يتصدى للكرة.

ق. 22 جوووول ثااااالث. عرضية من جوزيف نجويم، قابلها مروان محسن بلمسة في المرمى.

ق. 16 جوووول ثاااني. عرضية من جوزيف نجويم، قابلها غنام محمد بتصويبة راائعة في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 10 طولية إلى محمد فاروق الذي مهد الكرة إلى غنام محمد، والذي سدد بجانب المرمى بقليل.

ق. 8 عرضية من أحمد رفعت، قابلها مروان محسن برأسية تصدى لها عمرو حسام إلى ركنية ببراعة.

ق. 5 جووول أوووول رااائع. عرضية من الجهة اليسرى يخرجها الدفاع وترتد إلى عمر كمال الذي يستلم الكرة ويسدد صاروووخ في المرمى.

بداية المباراة