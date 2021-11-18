مباشر في الدوري - فاركو (2)-(0) مصر للمقاصة.. جوووول عمرو جمال

يستضيف فاركو فريق مصر للمقاصة في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري.

ولم ينجح فاركو في حصد أي نقاط من مبارياته الثلاثة الأولى بينما مصر للمقاصة في المركز الثامن برصيد 4 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق80 جوووول عمرو جمال

ق55 هدف ملغي لعمرو جمال مهاجم فاركو بسبب التسلل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41 طرد محمود عماد لاعب فاركو بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق40 اللجوء لتقنية الفيديو بعد تدخل بين لاعبي فاركو ومصر للمقاصة

ق31 مطالبات للاعبي مصر المقاصة بركلة جزاء والحكم يأمر باستئناف اللعب

ق4 جووووول عبد الله بكري يفتتح التسجيل مبكرا لأصحاب الأرض

انطلاق المباراة