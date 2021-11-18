استراحة في الدوري - فاركو (1)-(0) مصر للمقاصة.. نهاية الشوط الأول
الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 14:37
كتب : FilGoal
يستضيف فاركو فريق مصر للمقاصة في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري.
ولم ينجح فاركو في حصد أي نقاط من مبارياته الثلاثة الأولى بينما مصر للمقاصة في المركز الثامن برصيد 4 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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نهاية الشوط الأول
ق41 طرد محمود عماد لاعب فاركو بعد اللجوء لتقنية الفيديو
ق40 اللجوء لتقنية الفيديو بعد تدخل بين لاعبي فاركو ومصر للمقاصة
ق31 مطالبات للاعبي مصر المقاصة بركلة جزاء والحكم يأمر باستئناف اللعب
ق4 جووووول عبد الله بكري يفتتح التسجيل مبكرا لأصحاب الأرض
انطلاق المباراة
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