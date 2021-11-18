الدرندلي: يتم تضخيم الأمور وهذا موقفي من مرتجي.. ورسالتي إلى الخطيب

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة الإسماعيلي والزمالك والقنوات الناقلة

الزمالك: لم نستقر على موقف نهائي بخصوص بنشرقي.. والانتخابات قريبة جدا

دياب: كل الأندية ستشارك في كأس الرابطة.. وهذا طلبنا من لجنة الحكام

مدرب الدحيل: أنباء مفاوضات بنشرقي ومعلول غير صحيحة.. وموقف ساسي