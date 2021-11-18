موعد مباراة الإسماعيلي والزمالك والقنوات الناقلة

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 11:52

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الزمالك

يلتقي الزمالك بالإسماعيلي في قمة الجولة الرابعة للدوري المصري.

ويحتل الزمالك الترتيب الخامس بـ 6 نقاط، فيما يتذيل الدراويش الترتيب دون رصيد.

ويقام اللقاء في استاد الإسماعيلية يوم الجمعة في الخامسة والنصف مساء.

أخبار متعلقة
مكافأة استثنائية للاعبي الإسماعيلي حال الفوز ضد الزمالك.. وطلب من نواب الإسماعيلية الإسماعيلي يمدد تعاقد عبد الرحمن مجدي كأس العرب – مدرب الإسماعيلي السابق يتولى تدريب موريتانيا

ويُنقل اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

طالع مواعيد كل لقاءات اليوم من هنا

الإسماعيلي الزمالك في الدوري موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والقنوات الناقلة
نرشح لكم
الدرندلي: يتم تضخيم الأمور وهذا موقفي من مرتجي.. ورسالتي إلى الخطيب موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب والقنوات الناقلة موعد مباراة الإسماعيلي والزمالك والقنوات الناقلة الزمالك: لم نستقر على موقف نهائي بخصوص بنشرقي.. والانتخابات قريبة جدا دياب: كل الأندية ستشارك في كأس الرابطة.. وهذا طلبنا من لجنة الحكام مدرب الدحيل: أنباء مفاوضات بنشرقي ومعلول غير صحيحة.. وموقف ساسي
أخر الأخبار
مؤتمر جيرارد الأول - عن طموحات فيلا والتفكير في خلافة كلوب ورسالة للاعبين 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العرب – السعودية تشارك بالصف الثاني وبدون هيرفي رينار 36 دقيقة | كأس العرب 2021
رينار: السعودية تشارك بمنتخب الشباب في كأس العرب.. ومساعدي المدير الفني 37 دقيقة | كأس العرب 2021
ليفربول إيكو: شكوك حول مشاركة روبرتسون وهندرسون أمام أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
اختبار في الجول - إلى أي مدى تعرف الزئبقي محمد بركات ساعة | لعبة في الجول
الدرندلي: يتم تضخيم الأمور وهذا موقفي من مرتجي.. ورسالتي إلى الخطيب 2 ساعة | الدوري المصري
مدافع ليفربول: مواجهة صلاح في التدريبات يوميا تجعلني أفضل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب والقنوات الناقلة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل