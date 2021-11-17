كرة سلة - إيهاب أمين: لم أكن سليما بنسبة 100% ضد الاتحاد.. ووعد لجماهير الأهلي

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 23:21

كتب : FilGoal

إيهاب أمين - كرة سلة الأهلي

كشف إيهاب أمين نجم فريق الأهلي لكرة السلة عن عدم جاهزيته بنسبة 100% خلال مواجهة الاتحاد السكندري في المباراة الثانية بنهائي دوري المرتبط.

وغاب إيهاب أمين عن المباراة الأولى والتي انتهت بفوز الاتحاد، قبل أن يشارك في المباراة الثانية التي حسمها الأهلي بنتيجة 69-67 ليحسم اللقب للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه.

وقال إيهاب أمين عبر قناة أون تايم سبورتس: "بطولة المرتبط ستمنحنا دفعة قوية، أول مباراة ضد الاتحاد كانت صعبة وتعلمنا من الأخطاء".

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وأضاف "كنا قد خسرنا اللقاء الأول بعد تقدم بفارق 18 نقطة تقريبا وهو ما أضاع الفوز لكن اليوم كان تركيزنا أكبر".

وعن مشاركته اليوم أوضح "لم أكن سليما بنسبة 100% لكن الجهاز الطبي قام بدور كبير معي وحتى عمليات الإحماء لم أكن أعلم هل سأشارك أم لا؟".

وواصل "أوجستي تحدث معي وطالبني بعدم المجازفة حال كنت متأثرا بالإصابة ولكن أبلغته بشعوري أنني مستعدا لمساعدة زملائي".

وأضاف إيهاب أمين "أشكر جميع لاعبي الأهلي على ما قدموه في البطولة، عمر طارق كان الأفضل وأيضا عمرو الجندي والمحترف والجميع قدّم ما لديه".

وتابع نجم سلة الأهلي "حققنا لقب البطولة العربية في البداية وكان مهما كأول لقب عربي في تاريخ النادي".

وعن رسالته لجماهير الأهلي قال أمين "نعدهم بأننا سنحارب على البطولتين المتبقيتين لإسعادهم".

وواصل نجم الأهلي "نتمنى حصد لقب دوري السوبر أيضا لأنها بطولة غالية ومؤهلة إلى بطولة إفريقيا".

واختتم إيهاب أمين تصريحاته "لا يزال تعاقدي ساري مع الأهلي ومستمر مع الفريق، لم تحدث مفاوضات التجديد حتى الآن ولكن بعد ذلك سيتم التفاوض بالتأكيد".

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