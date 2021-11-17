مباشر مرتبط السلة - الأهلي (33)-(33) الاتحاد.. نهاية الفترة الثانية

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 19:58

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة

يلعب الأهلي ضد الاتحاد في ختام منافسات نهائي دوري المرتبط ليحسم أحدهما اللقب.

وكان الاتحاد قد فاز بالمباراة الأولى بينما حقق الأهلي الفوز في مباراتي المرتبط تحت 18 عاما، وذلك يتوج الفائز بهذا اللقاء باللقب.

وكان الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة بينما الاتحاد هو البطل التاريخي للمسابقة.

لمشاهدة المباراة

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نهاية الفترة الثانية

33-33 ثلاثية قاتلة لأحمد دولا في أخر ثانية للاتحاد

33-28 ثلاثية من تومسون يوسع الفارق للأهلي مجددا

30-26 ثلاثية من أحمد مهيب يوسع الفارق للأهلي

27-26 ثلاثية من ويبستر والفارق يتقلص إلى نقطة

27-23 ثلاثية جديدة من رامي إبراهيم يقلص الفارق

25-19 رامي إبراهيم يقلص الفارق بثلاثية للاتحاد

25-16 أربع نقاط متتالية لعمرو زهران والتقدم أهلاوي

21-16 للأهلي بعد ثلاثية إيهاب أمين

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى

18-16 دانك من عمر طارق والتقدم للأهلي

16-16 بعد رميتين ناجحتين من عمر طارق للأهلي ومتبقي دقيقة

12-12 تعادل بعد تسجيل هيثم كمال ثنائية ورمية إضافية ومتبقي 3:16

10-7 للأهلي بعد ثنائية عمرو زهران

6-5 للأهلي بعد ثلاثية أحمد حمدي

5-3 للاتحاد بعد ثلاثية دولا

3-2 للأهلي بعد ثلاثية تومسون

الفترة الأولى

كرة سلة الأهلي الاتحاد دوري المرتبط
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