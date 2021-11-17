كما انفرد في الجول – الزمالك يمدد تعاقد عبد الله جمعة

كما انفرد FilGoal.com وبعد إمام عاشور، جاء الدور على عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك، وليعلن النادي تمديد تعاقده رسميا.

أعلن نادي الزمالك، تمديد تعاقد عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق لمدة ثلاث مواسم، وحتى عام 2025 رسميا.

ووقع اللاعب على عقود التجديد للقلعة البيضاء في الجلسة التي عقدها اليوم مع حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي في حضور حسين السيد عضو اللجنة.

وحسمت اللجنة المكلفة بإدارة النادي ملف تجديد عقد اللاعب قبل انتظام الفريق في معسكر مغلق استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة للدوري، للحفاظ على استقرار الفريق.

ويعد عبد الله جمعة هو ثاني لاعب يعلن الزمالك تمديد تعاقده اليوم الأربعاء، بعد تمديد تعاقد إمام عاشور لمدة ثلاثة مواسم أيضا.

وعاد عبد الله جمعة لقائمة الزمالك من جديد بعد غياب بسبب الإصابة. (طالع التفاصيل)

عبد الله جمعة انضم لنادي الزمالك عام 2017 قادما من إنبي، وبعد فترة إعارة مع النادي المصري.

صاحب الـ25 عاما توج مع الزمالك بألقاب الدوري المصري، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة، والكونفدرالية مرة، كأس السوبر الإفريقي، وكأس السوبر المصري السعودي.

ويملك عبد الله جمعة 5 مباريات دولية رفقة منتخب مصر.