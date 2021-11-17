خبر في الجول – إدارة طلائع الجيش تمنح الثقة لـ أحمد عبد العزيز لقيادة الفريق

حصل أحمد عبد العزيز المدرب العام لفريق طلائع الجيش، على ثقة إدارة الفريق، لقيادته كمدير فني.

وعلم FilGoal.com أن عبد العزيز سيكون مديرا فنيا للفريق في مباراة غزل المحلة في الجولة الرابعة من الدوري يوم الجمعة المقبل.

وفي وقت سابق، قال عبد العزيز لـ FilGoal.com: "سأقود الفريق لحين اجتماع مجلس الإدارة المقبل، وفيه سيتم تحديد موقفي سواء بقيادة الفريق فنيا أو تعيين مدير فني آخر، شرف لي قيادة طلائع الجيش فهو من أعرق الأندية المصرية، وهو النادي الذي تربيت فيه حتى أصبحت من قادة الفريق".

وانتهى اجتماع مجلس الإدارة بمنح الثقة لعبد العزيز.

ويعاون لاعب الفريق السابق، كل من ياسر علي كمدرب وسيد السويركي كمدرب للحراس.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ15 بنقطة وحيدة بعد 3 جولات.

وتوج عبد الحميد بسيوني بلقب وحيد رفقة طلائع الجيش هو السوبر المصري الذي حققه على حساب الأهلي بركلات الترجيح، ولكنه رحل عقب بداية الفريق المخيبة في الدوري.