استراحة تصفيات كأس العالم - الأرجنتين (0) (0) البرازيل.. نهاية الشوط الأول
الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 01:24
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأرجنتين والبرازيل ضمن الجولة 14 من تصفيات كأس العالم 2022.
وكان منتخب البرازيل قد حسم تأهله لكأس العالم بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة عقب الفوز على كولومبيا في الجولة الماضية.
بينما يحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني برصيد 28 نقطة ويحتاج 4 نقاط لحجز مقعده في قطر 2022.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.
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نهاية الشوط الأول
ق 41: أليسون بيكر يتصدى لتسديدة من رودريجو دي بول.
ق 23: تسديدة من ميسي من على حدود منطقة الجزاء ترتد من الدفاع.
ق 18: تسديدة من كونيا من منتصف الملعب لكن كرته تمر أعلى من عارضة الأرجنتين
ق 17: بينية من باكيتا إلى فينيسيوس الذي ينفرد ويسدد كرة برعونة وتمر كرته بجوار القائم الأيسر.
بداية اللقاء
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