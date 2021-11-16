مباشر تصفيات كأس العالم - هولندا (0) (0) النرويج.. مونتينجرو (1) (1) تركيا.. جوووول التعادل

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 21:36

كتب : FilGoal

دافي كلاسين - هولندا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي المجموعة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

ويلتقي المنتخب الهولندي مع نظيره النرويجي، بينما يحل المنتخب التركي ضيفا على نظيره المونتينجري.

وتتصارع منتخبات هولندا وتركيا والنرويج على البطاقة الأخيرة المباشرة المؤهلة لكأس العالم 2022 عن القارة الأوروبية.

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موقف الفرق الثلاثة قبل بداية الجولة العاشرة:

(1) - هولندا (20 نقطة) تحتاج للفوز أو التعادل من أجل التأهل المباشر للمونديال.

(2) - تركيا (18 نقطة) تحتاج للفوز مع خسارة هولندا من أجل التأهل المباشرة للمونديال ومتفوقة على النرويج بفارق الأهداف.

(3) - النرويج (18 نقطة) تحتاج للفوز وتعثر تركيا بالتعادل أو الهزيمة لخطف البطاقة المباشرة.

هولندا × النرويج

ق 24: أرناوت دانجوما يسدد كرة تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 15: محاولات هولندية غير مكتملة على مرمى النرويج.

بداية اللقاء

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مونتينجرو × تركيا

ق 22: كريم أكتوركوجلو يسجل هدف التعادل بتسديدة على الطائر بعد عرضية من عبد القادر عمر

ق 4: فاتوس بشيراي سجل الهدف الأول في شباك تركيا بتسديدة أرضية على يسار الحارس.

بداية اللقاء

تصفيات كأس العالم تركيا هولندا النرويج
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