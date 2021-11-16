مباشر تصفيات كأس العالم - تونس (3)-(0) زامبيا.. موريتانيا (1)-(0) غينيا الاستوائية

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 20:38

كتب : FilGoal

منتخب تونس

تشتعل حسابات المجموعة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، خلال مواجهات الجولة الأخيرة.

تتصدر تونس المجموعة بـ 10 نقاط بفارق الأهداف عن غينيا الاستوائية، بينما زامبيا في المركز الثالث بـ 7 نقاط.

وتستضيف تونس منتخب زامبيا في الجولة الأخيرة، بينما تحل غينيا الاستوائية ضيفة على موريتانيا.

الترتيب الآن

1- تونس 13 نقطة

2- غينيا الاستوائية 10 نقطة

3- زامبيا 7 نقطة

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تونس (3)-(0) زامبيا

ق43 جووووول معلول

ق31 جووووووووول محمد دراجر يعزز تقدم تونس

ق29 وهبي الخزري يهدر ركلة جزاء لتونس

ق18 جووووووووول عيسى العيدوني

انطلاق المباراة

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موريتانيا (1)-(0) غينيا الاستوائية

ق22 جوووول موريتانيا تسجل لصالح تونس

انطلاق المباراة

تصفيات كأس العالم تونس غينيا الاستوائية زامبيا
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