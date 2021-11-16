مباشر تصفيات كأس العالم - تونس (1)-(0) زامبيا.. وغينيا الاستوائية (0)-(1) موريتانيا

تشتعل حسابات المجموعة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، خلال مواجهات الجولة الأخيرة.

تتصدر تونس المجموعة بـ 10 نقاط بفارق الأهداف عن غينيا الاستوائية، بينما زامبيا في المركز الثالث بـ 7 نقاط.

وتستضيف تونس منتخب زامبيا في الجولة الأخيرة، بينما تحل غينيا الاستوائية ضيفة على موريتانيا.

الترتيب الآن

1- تونس 13 نقطة

2- غينيا الاستوائية 11 نقطة

3- زامبيا 7 نقطة

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تونس (1)-(0) زامبيا

ق18 جووووووووول عيسى العيدوني

انطلاق المباراة

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موريتانيا (1)-(0) غينيا الاستوائية

ق22 جوووول موريتانيا تسجل لصالح تونس

انطلاق المباراة