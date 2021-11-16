مباشر تصفيات كأس العالم - الكاميرون (1) - (0) كوت ديفوار.. جووووول أول

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 20:27

كتب : FilGoal

الكاميرون

تسضيف الكاميرون منتخب كوت ديفوار في ختام مرحلة المجموعات من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

يحتل منتخب كوت ديفوار الصدارة بـ 13 نقطة بينما الكاميرون في المركز الثاني بـ 12 نقطة ويتأهل منتخب وحيد إلى المرحلة الختامية.

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انطلاق المباراة

ق23 الترتيب الآن الكاميرون 15 نقطة وكوت ديفوار 13 نقطة

ق22 جووووول كارل توكو إيكامبي هدف يؤهل الكاميرون

انطلاق المباراة

تصفيات كاس العالم الكاميرون كوت ديفوار
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