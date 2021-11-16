استراحة تصفيات كأس العالم - الكاميرون (1) - (0) كوت ديفوار.. نهاية الشوط الأول
الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 20:27
كتب : FilGoal
تسضيف الكاميرون منتخب كوت ديفوار في ختام مرحلة المجموعات من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.
يحتل منتخب كوت ديفوار الصدارة بـ 13 نقطة بينما الكاميرون في المركز الثاني بـ 12 نقطة ويتأهل منتخب وحيد إلى المرحلة الختامية.
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نهاية الشوط الأول
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ق23 الترتيب الآن الكاميرون 15 نقطة وكوت ديفوار 13 نقطة
ق22 جووووول كارل توكو إيكامبي هدف يؤهل الكاميرون
انطلاق المباراة
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