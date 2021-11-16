استراحة تصفيات كأس العالم - الكاميرون (1) - (0) كوت ديفوار.. نهاية الشوط الأول

تسضيف الكاميرون منتخب كوت ديفوار في ختام مرحلة المجموعات من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

يحتل منتخب كوت ديفوار الصدارة بـ 13 نقطة بينما الكاميرون في المركز الثاني بـ 12 نقطة ويتأهل منتخب وحيد إلى المرحلة الختامية.

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نهاية الشوط الأول

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ق23 الترتيب الآن الكاميرون 15 نقطة وكوت ديفوار 13 نقطة

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انطلاق المباراة