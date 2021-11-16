مباشر تصفيات كأس العالم – نيجيريا (1) - (1) كاب فيردي.. هدوء نسبي

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 17:47

كتب : FilGoal

منتخب نيجيريا

يقدم FilGoal.com تغطية للمواجهة الهامة بين منتخبي نيجيريا وكاب فيردي في الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية لتصفيات كأس العالم.

يتصدر المنتخب النيجيري ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة. منتخب كاب فيردي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

كاب فيردي يحتاج للفوز فقط من أجل الصعود للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، أما منتخب نيجيريا يكفيه تفادي الخسارة من أجل الوصول للمرحلة النهائية.

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طالع تشكيل الفريقين من هنا

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ق7: جووووول التعادل لكاب فيردي عن طريق ستوبيرا

ق1: جوووول فيكتور أوسيمين يسجل الأول لنيجيريا

اتطلاق المباراة

نيجيريا كاب فيردي تصفيات كأس العالم
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