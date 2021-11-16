مباشر تصفيات كأس العالم – الجزائر (1) - (0) بوركينا فاسو.. مبولحي يتألق

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 17:40

كتب : FilGoal

رياض محرز - الجزائر - نيجيريا

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو في الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم.

يتصدر المنتخب الجزائري المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، ومنتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

لا بديل لمنتخب بوركينا فاسو عن الفوز في المباراة المقامة في الجزائر من أجل الصعود للمرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

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المنتخب الجزائري يكفيه تفادي الخسارة من أجل الوصول للمرحلة النهائية.

طالع تشكيل الفريقين من هنا

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ق33: تسديدة رائعة من رياض محرز تمر بجوار القائم البوركيني

ق29: مبولحي يتألق أمام هجمة بوركينية منظمة

ق22: جوووووول أول للجزائر. رياض محرز يتابع العرضية من بلايلي ويسجل الكرة في المرمى.

ق18: تسديدة قوية من بلايلي يتصدى لها حارس بوركينا فاسو

انطلاق المباراة

الجزائر بوركينا فاسو تصفيات كأس العالم
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