مباشر تصفيات كأس العالم – مصر (1) - (1) الجابون.. صلاح يشارك
الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 14:21
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر ضد الجابون في الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.
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ق59: أحمد فتحي أعطى شارة القيادة لمحمد صلاح فور مشاركته.
ق59: 3 تبديلات لمنتخب مصر بمشاركة كل من محمد صلاح وإمام عاشور ومصطفى فتحي بدلا من محمد شريف وعمرو السولية وأحمد ياسر ريان.
ق57: تسديدة من أفشة ذهبت لخارج الملعب.
ق54: التعادل للجابون عن طريق جيم ألفينا.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم مصر بهدف دون رد.
ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.
ق34: تسديدة من أحمد فتحي بيسراه من داخل منطقة الجزاء ولكنها ذهبت لخارج الملعب.
ق30: تألق حجازي ويحرم آرون بوبيندزا من إدراك التعادل ووضع قدمه أمام تسديدته لتمر لركلة ركنية.
ق28: بطاقة صفراء لحجازي بعد ارتكابه مخالفة وتدخله على لاعب الجابون على حدود منطقة الجزاء.
ق24: عرضية رائعة من محمد حمدي لكن رأسية مروان حمدي مرت بجوار مرمى الجابون بقليل.
ق20: انحصار اللعب في وسط الملعب وغياب الفرص الخطيرة.
ق4: جووووول أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر من ركلة جزاء سددها على يسار حارس الجابون.
ق3: ركلة جزاء لمنتخب مصر بعد عرقلة أحمد ياسر ريان.
انطلاق المباراة.