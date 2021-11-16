مباشر تصفيات كأس العالم – مصر (1) - (1) الجابون.. صلاح يشارك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر ضد الجابون في الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق59: أحمد فتحي أعطى شارة القيادة لمحمد صلاح فور مشاركته.

ق59: 3 تبديلات لمنتخب مصر بمشاركة كل من محمد صلاح وإمام عاشور ومصطفى فتحي بدلا من محمد شريف وعمرو السولية وأحمد ياسر ريان.

ق57: تسديدة من أفشة ذهبت لخارج الملعب.

ق54: التعادل للجابون عن طريق جيم ألفينا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم مصر بهدف دون رد.

ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق34: تسديدة من أحمد فتحي بيسراه من داخل منطقة الجزاء ولكنها ذهبت لخارج الملعب.

ق30: تألق حجازي ويحرم آرون بوبيندزا من إدراك التعادل ووضع قدمه أمام تسديدته لتمر لركلة ركنية.

ق28: بطاقة صفراء لحجازي بعد ارتكابه مخالفة وتدخله على لاعب الجابون على حدود منطقة الجزاء.

ق24: عرضية رائعة من محمد حمدي لكن رأسية مروان حمدي مرت بجوار مرمى الجابون بقليل.

ق20: انحصار اللعب في وسط الملعب وغياب الفرص الخطيرة.

ق4: جووووول أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر من ركلة جزاء سددها على يسار حارس الجابون.

ق3: ركلة جزاء لمنتخب مصر بعد عرقلة أحمد ياسر ريان.

انطلاق المباراة.