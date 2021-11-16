مباشر تصفيات كأس العالم – مصر ضد الجابون
الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 14:21
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر ضد الجابون في الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.
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