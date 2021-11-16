انتهت تصفيات كأس العالم – مصر (2) - (1) الجابون.. انتصار الفراعنة

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 14:21

كتب : FilGoal

هدف أفشة مصر الجابون تصفيات كأس العالم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر ضد الجابون في الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

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نهاية المباراة بانتصار مصر بهدفين لهدف.

ق90+2: تبديل خامس لمصر بمشاركة محمود علاء بدلا من أفشة.

ق90: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق85: طرد لدينيس بوانجا بعد حصوله على إنذارين وتلك المرة بعد تدخله بقوة على محمد حمدي.

ق81: تبديل رابع لمنتخب مصر بخروج حجازي ومشاركة أحمد ياسين.

ق75: جوووول ثاااان لمنتخب مصر بهدف عكسي عن طريق مدافع الجابون يوهان أوبيانج.

ق68: رأسية من حجازي شتتها دفاع الجابون.

ق61: خطأ لمنتخب مصر أمام منطقة جزاء الجابون لصالح إمام عاشور.

ق59: أحمد فتحي أعطى شارة القيادة لمحمد صلاح فور مشاركته.

ق59: 3 تبديلات لمنتخب مصر بمشاركة كل من محمد صلاح وإمام عاشور ومصطفى فتحي بدلا من محمد شريف وعمرو السولية وأحمد ياسر ريان.

ق57: تسديدة من أفشة ذهبت لخارج الملعب.

ق54: التعادل للجابون عن طريق جيم ألفينا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم مصر بهدف دون رد.

ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق34: تسديدة من أحمد فتحي بيسراه من داخل منطقة الجزاء ولكنها ذهبت لخارج الملعب.

ق30: تألق حجازي ويحرم آرون بوبيندزا من إدراك التعادل ووضع قدمه أمام تسديدته لتمر لركلة ركنية.

ق28: بطاقة صفراء لحجازي بعد ارتكابه مخالفة وتدخله على لاعب الجابون على حدود منطقة الجزاء.

ق24: عرضية رائعة من محمد حمدي لكن رأسية مروان حمدي مرت بجوار مرمى الجابون بقليل.

ق20: انحصار اللعب في وسط الملعب وغياب الفرص الخطيرة.

ق4: جووووول أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر من ركلة جزاء سددها على يسار حارس الجابون.

ق3: ركلة جزاء لمنتخب مصر بعد عرقلة أحمد ياسر ريان.

انطلاق المباراة.

مصر منتخب مصر تصفيات كأس العالم الجابون
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